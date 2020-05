Flavia Laos luce orgullosa las imperfecciones de su rostro: "Tengo ojeras y granitos como todas"

Flavia Laos sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrarse una vez más al natural, pero esta vez no solo sin maquillaje, sino resaltando las imperfecciones de su rostro, esto para callar a quienes la critican por su atractivo físico.

Vía Instagram. La actriz se caracteriza por interactuar constantemente con sus fans en esta red social, por ello, es común encontrar videos de ella entrenando, sin embargo, en esta ocasión decidió resaltar cómo queda tras una exigente rutina.

“Y para las que me dicen que no tengo granitos y que tengo la piel ‘perfecta’, pues no mis cielas. Tengo ojeras, granitos como todas”, escribió la modelo en una imagen post entrenamiento, para luego publicar un video en el que mostraba los problemas de acné que la acompañan, como a muchas personas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO