¿Quieres ser parte de la reunión de 'Friends'? El elenco de la serie invita a sus fans

Desde hace varios meses que la noticia del reencuentro del elenco de "Friends" tiene a los fanáticos bastante expectantes. Y más ahora que han anunciado la posibilidad de poder acudir de público y ser parte de esta reunión.

Así lo informaron los actores a través de sus redes sociales, dejando abierta la invitación de poder ser parte de este reencuentro. "Te invitamos a ti y a cinco de tus amigos a unirte a los seis en el Stage 24. Sé nuestro invitado personal en la audiencia para el rodaje de nuestra reunión en HBO Max, mientras recordamos la serie y celebramos toda la diversión que tuvimos", escribió Jennifer Aniston en Instagram.



Todo esto nace como parte de la campaña solidaria "All In Challenge" a la que otros famosos como Martin Scorsese o Gwyneth Paltrow se han unidos estos días. Una iniciativa para ayudar a los más desfavorecidos con el coronavirus, a través de una campaña de donaciones para organizaciones como Americas Food Fund, Feeding America, Meals on Wheels America o No Kid Hungry.

Una experiencia que de seguro será inolvidable al lado de los icónicos Rachel (Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) y Ross (David Schwimmer).



Todos los actores compartieron esta publicación a través de las redes sociales. Aunque el fandom español lo tendrá bastante más difícil para acudir, lo cierto es que se trata de una oportunidad única.

Por el momento se desconoce la nueva fecha de grabación y lanzamiento del reencuentro, debido a las limitaciones y a los riesgos por la crisis sanitaria.

Foto: NBC.

