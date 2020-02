Gabriela Spanic cautiva a sus seguidores con atrevido desnudo

La actriz Gabriela Spanic, recordada por protagonizar la novela 'La usurpadora', elevó la temperatura en Instagram al compartir entre sus seguidores un atrevido desnudo.

La artista venezolana precisó que dicha imagen corresponde al calendario que realizó para el año 2019 y anunciar la obra teatral basada en la exitosa producción novelera que la lanzó a la fama.

“Me gusta estar totalmente vestida o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas’. Razón tenía Marilyn Monroe. Aprovecho justo antes de dormir para compartirles esta imagen de mi calendario 2019 y recordarles que tenemos un camino extenso que recorrer juntos en La usurpadora en teatro”, escribió.