Génesis Tapia critica a la ministra de Economía: "Qué reactivación económica se puede esperar"

Génesis Tapia explotó al ver los intereses que le cobrarán para reprogramar su deuda y, a través de sus historias de Instagram, decidió enviarle un mensaje a la ministra de Economía, María Antonieta Alva. La ex chica reality instó al Gobierno a “brindar soluciones efectivas para las personas que tienen deudas bancarias”.

“Con todo respeto a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, el supuesto ‘beneficio’ que todas las entidades bancarias están otorgando es reprogramae sólo el pago mínimo, lo cual nos genera interés por día y a eso se le suma un interés anual, eso representa algún tipo de ayuda dada la coyuntura de restricción laboral”, señaló Génesis Tapia.

Asimismo, señaló que “es importante brindar soluciones efectivas para las personas que tienen deudas bancarias”. “Es perjudicial que las entidades financieras solo accedan a reprogramar los pagos mínimos, generando intereses al día y anuales. (…) Las supuestas ‘facilidades’ que nos brindan los bancos terminarán por menoscabar aún más nuestra economía”, agregó Génesis Tapia.

Génesis Tapia sobre la reactivación económica

Pero eso no es todo, también señaló que “aquella población en extrema pobreza tal vez no muera por el virus pero si de hambre”. “Que reactivación económica se puede esperar con la ineptitud frente al apoyo del sistema financiero para clientes que siempre han sido responsables con sus obligaciones pecunarias y así esperan que las personas no desesperen por trabajar”, agregó.

