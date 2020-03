Génesis Tapia responde a críticas por su cuarto embarazo: "No usen mis redes para ofender a Melissa Klug"

Génesis Tapia sorprendió a sus seguidores al anunciar su cuarto embarazo, sin embargo, a la ex chica reality no le gustó para nada que la comparen con Melissa Klug y usó su cuenta de Instagram para responder a sus detractores.

“Yo me tomo con mucho humor los comentarios negativos. (…) Chicas, yo ya no estoy en televisión, entonces si yo comparto ciertas cosas con ustedes es para que algunos consejos míos les sirvan de ayuda. No usen mis redes para mencionar a Melissa Klug ni ofender a ninguna otra mujer porque no voy a contribuir a eso”, dijo Génesis Tapia.

Asimismo, en tono de broma, compartió un video suyo al lado de su esposo Kike Márquez y de fondo la canción ‘El conejito’. “Vamos a amarnos y respetarnos entre nosotras mismas porque después nos escandalizamos cuando un hombre nos maltrata. La violencia no tiene distinción de género. Así que vamos a cuidarnos entre nosotras”, agregó.

