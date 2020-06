George Floyd: Ariana Grande expresa su rechazo por muerte de afroamericano ¡Y se suma a protestas!

Luego que se hiciera público el fallecimiento de George Floyd, diversos manifestantes han salido a mostrar su indignación, tales así que la famosa Ariana Grande y Halsey decidieron acompañar a los ciudadanos en marchas por las calles de Los Ángeles.

La estrella del pop fue captada durante las jornadas del pasado sábado 30 de mayo, caminando junto a un numeroso grupo de personas que exigían justicia por el deceso de Floyd tras ser violentamente intervenido por el oficial de policía Derek Chauvin. De esta manera, la joven estrella se unió al movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras me importan).

Anteriormente, la cantante ya había expresado su indignación a través de sus redes sociales: “Horas y kilómetros de protestas pacíficas que tuvieron poca o ninguna cobertura. En todo Beverly Hills y West Hollywood cantamos, la gente emitió pitidos y vitoreó. Fuimos apasionados, ruidosos, amamos. Cubre esto también por favor. #BLACKLIVESMATTER", escribió en su cuenta de Twitter.

hours and miles of peaceful protesting yesterday that got little to no coverage.

all throughout beverly hills and west hollywood we chanted, people beeped and cheered along.

we were passionate, we were loud, we were loving.

cover this too please. #BLACKLIVESMATTER https://t.co/vD90CEtF94 pic.twitter.com/GZ6uKDfPM7