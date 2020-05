George Forsyth sobre Alejandra Baigorria: "Por supuesto que podría pasar algo más"

No le cierra las puertas al amor. En una reciente entrevista, George Forsyth sorprendió al hablar sobre una posible relación con Alejandra Baigorria. El alcalde de La Victoria resaltó las cualidades de la ex chica reality y aseguró que "por supuesto que podría pasar algo más".

"Es una muchacha trabajadora, chamba, humilde, que es lo que obviamente me gusta mucho de las personas. Ella misma carga sus sacos en Gamarra, la he visto personalmente. Aparte es guapísima, entonces ¿cómo no podría pasar algo? Por supuesto que podría pasar algo más. Le tengo mucho respeto", declaró George Forsyth a Trome.

Alejandra Baigorria sobre George Forsyth

Por su parte, Alejandra Baigorria no dudó en mostrar su admiración por George Forsyth. "Me parece un hombre con muchas cualidades, muy respetuoso, las ganas que tiene por ayudar y cambiar al país son increíbles, es muy inteligente, muy hábil y capaz. Está luchando por el Perú en uno de los peores momentos y, como peruana, digo que eso es digno de admirar", declaró.

Alejandra Baigorria tampoco decartó un posibnle romance con George Forsyth y resaltó saus cualidades físicas. "Lo dice el Perú entero, las mujeres se derriten al ver al alcalde. Tiene un porte, alto, grande y guapo, por algo le dicen el ‘Ken’. Pero como mujer, lo más importante que veo es lo que las personas llevan dentro.

