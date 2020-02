Georgina Rodríguez revela como fue su primer encuentro con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han formado una bonita familia y mientras él brilla en el fútbol internacional, ella intenta abrirse camino en el mundo del espectáculo. Su primera prueba será en el mítico Festival de la canción de San Remo en Italia, donde será una de las presentadoras invitadas.

En medio de los preparativos, la argentina de 26 años concedió una entrevista a la revista italiana Grazia, en la que reveló detalles de su relación con el delantero de la Juventus.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio) el 13 de Sep de 2019 a las 4:54 PDT

Rodríguez no escatimó en elogios para su pareja y asegura que se siente "afortunada de ser la pareja del mejor futbolista de todos los tiempos", según recoge El País.

"Cuando está en el campo experimento un número infinito de emociones. No tiene rivales", agregó la argentina, quien además entregó detalles de cómo fue la primera vez que se conocieron.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio) el 29 de Dic de 2019 a las 12:32 PST

La pareja se vio por primera vez hace unos dos años atrás, cuando ella trabajaba como vendedora en una tienda de Gucci en Madrid. Fue en ese lugar donde un día el portugués apareció de improviso. Observó algunas prendas para luego dirigirse a donde se encontraba Georgina.

"Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa", reconoció Rodríguez cuando vio que el delantero se dirigía hacia donde estaba ella.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Rodríguez (@georginagio) el 29 de Jul de 2019 a las 10:46 PDT

La joven se reconoce tímida y cree que seguramente fue eso lo que le provocó tantas sensaciones al ver a CR7. "Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente".

Sin embargo, admite que el portugués se preocupa por ella y que fue su trato el que la enamoró. "Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto", señaló.

espectaculos

favendano

estaba-temblando-frente-a-el-asi-fue-el-primer-contacto-entre-georgina-rodriguez-y-cristiano

nedmedia