Geraldine Quezada tras nuevo ampay con Kike Suero: ''No todo lo que digo tengo que hacerlo público''

Geraldine Quezada se comunicó con Magaly TV La Firme para defenderse tras las últimas imágenes de ella besándose con Kike Suero.

Hace unos días, había dicho que no volvería con él. ''No todo lo que digo tengo que hacerlo público'', expresó. Resaltó que ella no es una persona mediática.

