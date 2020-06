¿Gianella Marquina minimiza embarazo de Samahara Lobatón?: "Yo ya soy tía hace tiempo"

Gianella Marquina se manifestó por primera vez sobre la noticia del embarazo de su menor hermana, Samahara Lobatón, quien ya superó los cuatro meses de gestación, dejándose ver algo incómoda en sus respuestas hacia sus seguidores.

Gianella Marquina en Instagram

La hija mayor de Melissa Klug respondió en sus historias de Instagram diversas preguntas de sus fanáticos, quienes se concentraron en consultarle por el embarazo de su hermana y si le incomodaba hablar del tema.

"No me incomoda pero no es un tema que sea mío, netamente, es un tema personal de mi hermana, si ella quiere comentarlo que lo haga ella, yo no soy la indicada porque no es mi pancita", se lee en la respuesta de Gianella Marquina.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la respuesta a un seguidor, quien le preguntó: "¿Qué se siente ser tía?", a lo que ella respondió de manera contundente. "Les doy una noticia, que yo soy tía desde hace muchísimo antes, porque mi mejor amiga ha dado a luz hace un mes y es la baby más hermosa del mundo".

Gianella Marquina también reveló ante una de las preguntas de sus seguidores que no siente que será una tía engreidora, debido a que no está en ella ser así. "Sí (sobre ser engreidora), definitivamente, yo creo que Melissa (Lobatón) más que yo porque ella es más engreidora con toda la familia, yo soy más seca".