Gianella Ydoña acusa a Josimar de chantajearla con quitarle a su hijo: "Me dice 'yo tengo poder'"

Gianella Ydoña está segura de que Josimar quiere quitarle a su hijo y que la denuncia de agresión en su contra es solo una estrategia para lograr su objetivo. En una reciente entrevista, la ‘exprotagonista’ aseguró no temerle a una demanda del cantante y reveló que ha pedido garantías para su vida.

“¿De qué me puede demandar?Yo quiero conseguir un abogado para demandarlo a él y a su familia. Él quiere guerra, por eso no da la cara y no busca una solución. Los insultos y amenazas van a seguir. Su primo hermano (de Josimar), que es ‘faite’, ha mandado a amenazar a mi mamá y a mí. Yo he sido la víctima aquí, no le hice nada a la señora (tía de Josimar), ni la miré ni la toqué”, declaró Gianella Ydoña a Trome.

Asimismo, la ex de Josimar agregó: “Él quiere quitarme a mi hijo. Me dice: ‘Yo tengo plata, tengo poder, mis abogados son ‘ratas’, hago que hagan cualquier cosa y te lo quitan (a su hijo)’. Siempre tiene un ‘as’ bajo la manga. Siempre tiene algo planeado, algo maléfico”.

Pide garantías para su vida

Por otro lado, Gianella Ydoña señaló que, por temor a ser agredida, prefiere no salir de su casa. “Ya no salgo de mi casa. Lo peor es que la comisaría no quiere atender mi pedido con respecto a las garantías que estoy pidiendo”, señaló.

