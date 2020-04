Gianella Ydoña acusa a Josimar de tenderle una trampa para quitarle a su hijo: "¡Esto no se va a quedar así!"

Tras ser acusada de agredir a la tía de Josimar, Gianella Ydoña utilizó su cuenta de Instagram para dar su descargo. La ex de Josimar aseguró que ella no agredió a nadie y negó haber sido detenida. Asegura que fue a la comisaría junto a su madre para sentar una denuncia y pasar por el médico legista.

“Toda esta gente de la quinta de Josimar Fidel Farfan en mi casa atacándonos solo porque reclamo los derechos de mi hijo. Josimar eres un cobarde de m..., no sabes lo arrepentida que estoy yo y toda mi familia por haberme metido contigo, por haberte dado un hijo. Con todo esto, Jostin es solo mío. No permitiré que comparta con estas criminales”, escribió Gianella Ydoña en Instagram.

Asimismo, acusó a Josimar de orquestar todo para quitarle a su hijo. “Juro por lo más sagrado que tengo que necesito apoyo, me están haciendo una trampa. Josimar quiere quitarme a mi hijo y, como no tiene motivos, está creándolos, está mandando a que me hagan daño y a mi familia y no piensa que su hijo vive aquí conmigo”, agregó.

