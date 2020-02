Gianella Ydoña desmiente a Josimar y asegura que su boda no fue simbólica

No se quedó callada. A Gianella Ydoña no le gustó para nada que Josimar dijera que su boda fue simbólica y usó sus historias de Instagram para desmentirlo. La ex ‘protagonista’ además aseguró que “hace mucho” que olvidó por completo al padre de su hijo.

“¿Es verdad que tu matrimonio con Josimar fue simbólico?”, le preguntaron. A lo que Gianella Ydoña respondió: “Falso”. Pero es no es todo, además calificó de “lamentable” las declaraciones del padre de su hijo: “¡Lamentable! Pero si nos casamos”, respondió a otra seguidora.

Como se recuerda, al ser consultado sobre su matrimonio con Gianella Ydoña, Josimar aseguró: “Nunca me he casado, ni civil ni por la iglesia. Mi boda con Gianella fue simbólica porque no teníamos los papeles completos y el sacerdote nos dio su bendición con la salvedad de regularizar los documentos después, y esa es la verdad”.

