¡Qué fuerte! Gianella Ydoña: ''(Josimar) solo hace hijos y luego los abandona''

Gianella Ydoña arremetió con todo contra Josimar Fidel, donde no solo dejó en claro que jamás volvería con él, sino que aseguró que este no sabe lo que es tener una familia.

"No volvería con mi esposo nunca en la vida (...) Él no sabe lo que es tener una familia, solo hace hijos y luego los abandona", fue su contundente comentario al juego de preguntas que hacía en Instagram.

De otro lado, expresó su indignación por la foto en la que aparece su hijo con el salsero y la actual pareja de este. "No me molestó, pero no está bien que él quiera confundir a mi bebé. Si mañana cambia de mujer como siempre mi hijo estará confundido... Ya no (voy a permitir eso), la mamá soy yo y soy recelosa con mi rey", indicó.

Asimismo, precisó que ella vive con el pequeño y no como él había dejado entrever en una de sus historias. "Yo vivo con mi hijo y siempre será así. Solo que lo mandé con el padre para que también comparta con él, pero el muy vivo dice que vive con él solo para dejarme mal para varear", declaró.