Gisela Valcárcel se defiende tras sacar pase especial de tránsito: "No he mentido"

Luego de que ‘Magaly TV, la firme’ revelará que varios famosos como Gisela Valcárcel tramitaron el pase especial de tránsito, la popular ‘señito’ utilizó su cuenta de Instagram para aclarar porque sacó el salvaconducto durante el estado de emergencia.

“He pedido el pase pues como saben estoy a cargo de la producción de un programa de televisión, estoy trabajando desde mi casa y cuando ha sido absolutamente necesario he salido. La Policía cada vez que me ha parado ha revisado mis documentos y me ha hecho las preguntas pertinentes notando que lo que consigno es solo la verdad”, explicó Gisela Valcárcel.

VEA TAMBIÉN: Anulan pase especial de tránsito a faranduleros y no podrán volver a sacarlos

Asimismo, agregó: “Lamento tener que aclarar este tema lo hago porque sé qué hay mucha gente que me sigue y no quiero que piensen que actúo burlándome de la autoridad y las indicaciones que se nos dan y que todos... ¡Todos los peruanos debemos cumplir!”.

