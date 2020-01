Guty Carrera: ¿Brenda Zambrano mandó tremenda indirecta a Alejandra Baigorria?

Brenda Zambrano, actual pareja sentimental de Guty Carrera, no tuvo reparos en defender al exchico reality luego de sus revelaciones sobre la relación que tuvo con Alejandra Baigorria.

La figura mexicana soltó palabras de grueso calibre contra aquellos que criticaron a su enamorado e incluso habría manda una fuerte indirecta a la 'Rubia de Gamarra'.

"Las chicas que me siguen de Perú, que han estado comentando mis fotos y mandando mensajitos, muchísimas gracias por preocuparse, pero quiero aclararles algo. Si no tienen nada que comentar, porque me están diciendo: ‘cuídate de Guty si no sabes el historial’", expresó en un comienzo.

"Y no se crean toda la m...... que dicen por ahí por favor. No se lo crean todo, o sea muchas lo hacen para querer llamar la atención y porque están locas y porque hay cada loca estúp... que escribe cada pendej...", agregó la joven.

Recordemos que el último fin de semana, Guty Carrera contó su verdad luego que el Poder Judicial lo declarara inocente de la demanda que le entabló Alejandra Baigorria tras la tormentosa relación que tuvieron hace más de 3 años.