Novia de Guty Carrera ve video de él negando infidelidad a Melissa Loza y reacciona

¡Todo se sabe! Desde que Guty Carrera empezó una relación con la modelo mexicana, Brenda Zambrano, diversos haters del exchico reality se propusieron ‘arruinarle’ la fiesta, la recordarle la polémica ruptura que tuvo con Melissa Loza, en la que finalmente aceptó que fue infiel.

Vía Instagram. Como se recuerda, cuando se supo que Guty Carrera tuvo un ‘affair’ con Milett Figueroa, estando con Melissa Loza, lo primero que hizo fue negarlo rotundamente, lo cual quedó registrado en un video que circula en Youtube y que finalmente vio Brenda Zambrano.

“Yo no fui infiel, yo no fui infiel, yo no fui infiel”, se le escucha decir al hijo de Edith Tapia en el recordado video que ahora fue el protagonista de la reacción de su actual novia, quien decidió tomar el asunto con humor y hacer un video en Tik Tok, desatando cientos de risas. “…De eso se trata, de reírse”, escribió la exparticipante de Acapulco Shore.