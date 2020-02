Hermanas de Jefferson Farfán mostraron su molestia por rumor de que le pedían dinero

Giuliana Farfán, una de las cuatro hermanas de Jefferson Farfán, habló en representación de sus demás familiares para expresar su molestia ante las críticas de que ellas habrían pedido dinero al futbolista.

La joven, junto a sus hermanas Betzy, Yahaira y Melchorita, manifestaron que manipularon sus declaraciones que fueron dadas a conocer en el avance de una nota que iba a presentar un programa de espectáculos. Ella dejó en claro que todo lo que tienen es por el esfuerzo de sus padres.

“Quiero dejar bien en claro que todo lo que tenemos es gracias a mi padre y a mi madre y a nadie más. No quiero que inventen que estamos pidiendo a Jefferson Farfán. No quiero que digan nada sobre eso. No nos interesa su dinero de Jefferson”, dijo Giuliana.

“Yo le deseo todo lo mejor a Jefferson, pero quiero que digan las cosas tal como son, no que aumenten o que digan lo que les conviene”, añadió.

De otro lado, habló del trato que se tiene con la mamá de 'la Foquita'. “Doña Charo siempre ha sido buena madre con Jefferson al igual que nuestra madre con nosotras”, contó, para luego indicar que cariñosamente la llaman ‘Tía Charo’ y que “jamás le han faltado el respeto. Nada ha cambiado, todo igual”.