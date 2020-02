Hermano de Pedro Moral deja mal parada a Sheyla Rojas: "Quedó debiendo plata a mi familia"

Sheyla Rojas se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Jorge Moral Vizcarra, hermano de Pedro Moral, no tomó a bien el video Tik Tok que publicó la ex chica reality en sus redes sociales y arremetió contra ella, asegurando que este ofendía a su madre.

“Cuando tu relación fracasa no le eches solamente la culpa a tu ex. La culpa es de los dos, de él y de su mamá”, dice Sheyla Rojas en el video. En entrevista con un medio local, el hermano de Pedro Moral aseguró: “A todos como familia nos molesta que haya metido a mi madre en esto”.

Pero eso no es todo. Jorge Moral Vizcarra agregó: “Mi mamá no tiene nada que ver, ella no sale en televisión, ella no tiene que ver nada con el medio artístico, ni es mediática, ni nada por el estilo”.

¿Debe dinero?

Por otro lado, el hermano de Pedro Moral reveló que Sheyla Rojas tendría deudas con su familia. “Mi madre ha sido buena onda con ella. No entiendo, me parece malazo, ella quedó debiendo plata a mi hermana, a mi familia. Me parece de mal gusto lo que ha hecho. Es una falta de clase total”, afirmó.

