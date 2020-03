Hija de Kim Kardashian es acusada de plagio por una youtuber

Durante la Semana de la Moda de París, North West, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, hizo su debut musical. La niña de seis años se subió a la pasarela en el desfile de la nueva colección del rapero, Yeeze Season 8, y rapeó demostrando que heredó el talento de su papá.

La hija mayor de las celebridades, que se vistió y peinó para la ocasión con un look muy urbano, ya había demostrado en diversas ocasiones estar interesada por entrar a formar parte del mundo del entretenimiento y las redes sociales igual que sus familiares, pero este fue su primera vez en un escenario multitudinario.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 3 Mar, 2020 a las 5:14 PST

Para la ocasión, North West interpretó una canción llamada "What I Do" que, al parecer, es igual a la que una youtuber de cinco años llamada ZaZa canta, publica Muy Fan.

Los padres de la menor no tardaron en señalarlo: "No estamos enfadados, pero por favor, muestren cierto respeto y aprecio por la versión original. Admiramos a Kanye y nos encanta su trayectoria, sin embargo no queremos quedarnos con la impresión de que la carrera de nuestra hija en el mundo del entretenimiento está siendo eclipsada".

Fue la propia Kim quien respondió y de una forma muy amistosa: "Nos encanta. North es una gran admiradora suya y acude al estudio a grabar con su padre todo el tiempo, y se siente inspirada por el trabajo de ZaZa y por el de Lay Lay. No fue nuestra intención en ningún momento no darles el reconocimiento que merecen. Nos encantaría que las niñas pudieran verse pronto".

Finalmente, todo ha terminado con la promesa de un encuentro entre las dos niñas que, seguramente, grabaran en video y subirán a sus respectivos canales de Youtube.