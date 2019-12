Hija menor de Melissa Klug se realiza radical cambio en el rostro y ella tiene fuerte reacción

La Hija de Melissa Klug y el exfutbolista Abel Lobatón, Melissa Lobatón, sorprendió a todos en las redes sociales al compartir una serie de videos, mostrando el 'arreglito' que se había realizado en el rostro, que hizo tener una fuerte reación a su mamá.

Melissa Lobatón en Instagram

La menor hija de la popular 'blanca de Chucuito' utilizó su cuenta oficial de Instagram, para compartir con sus fanáticos el preciso momento en que su madre se dio cuenta de su radical cambio. ¡Se había realizado un piercing en la nariz sin su permiso!

"Obviamante mi mamá no me hizo nada, yo llegué con un postre y estaba esperando a que me mirará el piercing (...), hasta que miró el piercing y me dijo '¿quién te dio permiso para que te lo hicieras?' y yo me reí porque ya me lo había hecho antes", se le escucha decir a Melissa Lobatón Klug en su historia de Instagram.

Al parecer este cambio de look de su menor hijo no habría gustado en Melissa Klug, pero luego ya se habría acostumbrado a la idea y por eso Melissa Lobatón subió sus historias de lo más tranquila.