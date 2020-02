Hija de Jefferson Farfán toma radical medida tras recordarse tema sobre la paternidad

Recordarse la época en que Jefferson Farfán negó la paternidad de su primera hija, habría llevado a que la menor de 14 años, decidiera radicalmente a dar de baja a su cuenta en Instagram, en donde compartía momento que vivía al lado del futbolista.

En aquel informe se dio a conocer que Mercedes Carrasco pugnaba para que 'la Foquita' asumiera su responsabilidad y firmara a la hija que habían concebido.

“Solo me queda pensar que esta es una sucia maniobra para obtener una beneficio económico que le asegura a ella un estándar de vida que de otra manera no lo hubiera conseguido. Actualmente, existen diversas formas de control de la natalidad, lo que no me exonera de mi responsabilidad no tomar las precauciones del caso por medio de un preservativo, pero también es cierto que una mujer sale embarazada cuando quiere”, expresó Farfán en aquel momento.

Recordemos que recientemente, Maialen había usado su cuenta en Instagram para elogiar a su abuela Doña Charo tras sus recientes declaraciones sobre la batalle legal que tiene con Melissa Klug.

“Para mí, no hay mejor ejemplo de mujer y madre que mi abuela”, escribió en una de sus historias.