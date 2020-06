Hija del 'Nene' Cubillas presume su figura en sexy atuendo tras dar a luz y perder 12 kilos

La hija del 'Nene' Cubillas sorprendió a sus seguidores al lucir su figura a solo un mes y medio de su cesarea. Johana Cubillas reveló que llegó a pesar 71 kilos durante su embarazo y, ante la insistencia de sus fans, decidió responder cuántos había bajado durante este tiempo y cómo lo había logrado.

"Yo empecé mi embarazo con 57 kilos y subí casi 14 kilos, llegué a pesar 71 kilos. Salí de la clínica con 66 kilos después de mi cesárea y hoy a mes y medio estoy pesando 59 kilos. Estoy a 2 kilos de mi peso preembarazo y a 4 de lo que me gustaría pesar para arrancar a entrenar de nuevo, porque el músculo pesa y mínimo gano 2 kilos con el entrenamiento", contó Johana Cubillas Instagram.

Asimismo, reveló que no le salieron estrías producto del embarazo y que no usó faja para modelar su figura. "No la aguanté ni un día, entonces simplemente decidí arriesgarme a no usarla, y la verdad siento que voy bastante bien, no me arrepiento. Siento que mi cuerpo se va recuperando, va volviendo a la 'normalidad'. Claramente cero entrenado y eso hace que esté flácida por varias partes", agregó.

Embarazo de Johana Cubillas

Como se recuerda, Johana Cubillas dio a luz el 29 de abril de este año, en plena cuarentena, y anunció la llegada de su primogénito con un tierno mensaje. "En medio de todo este caos, eres paz, eres amor y esperanza. Te amo con toda mi alma, te juro que me voy a esforzar todos los días por ser la mejor mamá para ti", escribió.

