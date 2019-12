Hombre disfrazado de Santa Claus roba un banco y reparte el dinero en la calle

Un misterioso hombre que robó un banco en Colorado, Estados Unidos, parece haberse inspirado en Santa Claus y Robin Hood para cometer el atraco. Y es que el sujeto se vistió como Papá Noel y una vez que se hizo con el dinero, salió a la calle y lo repartió entre la gente, mientras gritaba "Feliz Navidad".

El robo se produjo el pasado 23 de diciembre, pasadas las 12:30 horas, cuando un hombre disfrazado como el gordinflón de rojo apareció en la sucursal bancaria armado y logró llevarse una gran cantidad de billetes en un saco.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc

Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE

? Colorado Springs Police (@CSPDPIO) December 24, 2019