Idris Elba confirma que dio positivo al COVID-19

El actor británico Idris Elba anunció en sus redes que dio positivo a la prueba del coronavirus COVID-19. Se une a la lista de actores que contrajeron el virus como Tom Hanks y su esposa Rita Wilson.

Elba, quien protagonizó la serie de TV "Luther" y fue el dios nórdico Heimdall en “Avengers: Infinity War” dijo en Twitter que no siente los síntomas, pero es necesario aislarse de los demás.

"Esta mañana obtuve un resultado positivo para Covid 19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus. Quédese en casa gente y sea pragmático. Los mantendré informados sobre cómo estoy. Sin pánico". Dijo el actor de 47 años.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ