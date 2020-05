Las imágenes de Kylie Jenner en bikini con las que muchas mujeres se han sentido identificadas

Kylie Jenner es muy consciente que ha erigido su imperio a base de trabajo, pero también de su imagen. Y es que una foto de la menor del clan Kardashian puede conseguir que un producto se agote o que alguna de las prendas que lleve puestas se conviertan en tendencia de inmediato.

Por eso, la celebridad se esfuerza en mostrar siempre la mejor de sus imágenes, recurriendo a todo tipo de recursos: desde infiltraciones en los labios, hasta pelucas de todos los colores, pasando por los retoques de Photoshop, que en varias ocasiones la han dejado en evidencia.

Sin embargo, hay algo que se le ha pasado por alto en uno de los últimos videos que ha publicado y que muestra que ella también tiene sus imperfecciones físicas.

El clip muestra a Kylie en bikini disfrutando de la piscina de su casa y en un momento dado, gracias al ángulo de la cámara y a la luz, se evidencian las estrías que tiene en el pecho y que son consecuencia de su embarazo.

Los fans no han tardado en sacar capturas de pantalla y convertir esas fotos en virales no para criticarla, sino al contrario: para ensalzarla por mostrarse tal cual es sin editar las estrías. Aunque no se sabe si no las ha borrado a propósito o por un descuido.

Decenas de mensajes de mujeres que también han sido madres o que han sufrido pérdidas de peso drásticas y que por ello tienen estrías han llenado las redes sociales mencionando estas imágenes de la influencer. Otro logro de la celebridad.

Foto: Instagram.

