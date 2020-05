Incluyen a Ivana Yturbe como candidata al 'Rostro más bello del mundo'

Ivana Yturbe se acaba de convertir en la primera peruana en ser nominada a 'The 100 Most Beautiful Faces of 2020', que realiza anualmente la organización ‘TC Candler & The Independent Critics'. En el concurso, también participa Andrés Wiesse.

La competencia no será nada fácil para la chica reality, ya que competirá con artistas como Scarlett Johansson, Gal Gadot, Ariana Grande y la actriz india Priyanka Chopra, quien fue elegida Miss Mundo en el 2000.

Para ayudar a Ivana Yturbe en la favorita del concurso, o a cualquiera de los artistas mencionados, debes ingresar a la cuenta oficial del ránking en Instagram y buscar la fotografía de tu elegido. Allí deberás dar 'like' o comentar la imagen. Mientras más interaciones, más puntos a favor.

