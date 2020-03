Reconocida influencer es descubierta teniendo relaciones sexuales con su hijastro

Marina Balmasheva, es una influencer rusa que logró ganar fama en Instagram por algo más que haber perdido cerca de 50 kilos, o sus consejos para llevar una vida saludable, sino por su escandaloso divorcio de Alexey Shavyrin por haber sido descubierta teniendo relaciones sexuales con su hijastro.

Influencer infiel con su hijastro

Según el exesposo de la mujer y padre del joven, de 20 años, la separación se produjo porque los escuchó teniendo relaciones sexuales en su propia casa. Ahí se dio cuenta de que tenían algo más que una relación madrastra-hijastro, explica el mismo medio.

“No pude conciliar el sueño desde esa noche. Entendí que Marina me estaba engañando con mi hijo. En unos minutos ella solo vino y se acostó a mi lado. No le dije una palabra esa noche”, contó Alexey Shavyrin a un canal ruso.

Sin embargo, Marina Balmasheva aseguró que su exmarido miente, pues ella nunca le fue infiel y la relación con Vladimir, quien fuera su hijastro en un momento, comenzó una vez que estaba divorciada.

“Nunca se sabe cómo será la vida y cuándo conocerás a una persona que te haga sonreír. Sé que algunos nos juzgarán, otros nos apoyarán, pero estamos felices y deseamos que tú también lo seas. Vladimir me hace sentir como una niña joven y feliz”, indicó la rusa al mismo canal de televisión.

Por ahora, Marina y Vladimir se muestran muy felices a pesar de todo el conflicto viral que se armó y comparten fotografías de su noviazgo, revelando también que ambos buscan casarse algún día.