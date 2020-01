¿Nuevamente embarazada? Andrea San Martín generó sorpresa por acudir a una clínica

Andrea San Martín causó revuelo entre sus seguidores en Instagram al contar que se encontraba en una clínica local sin precisar el motivo de su presencia. Ello hizo que sus fans pensaran que estaría nuevamente embarazada.

Por medio de sus historias en la mencionada red social, la exchica reality comentó que había ido hasta el establecimiento de salud para dejar los análisis de su hija mayor y ella quedarse.

“Vine a dejar los análisis de Maïa y pues... me quedé por mí. Solo espero no sea el apéndice”, contó. Y ante el rumor de un posible tercer embarazo, Andrea San Martín negó ello.

“No hay bebé sin acción, tranquilidad mi gente!!! Mejor recen para que de verdad no sea apéndice. No puedo darme el lujo de estar en cama”, respondió.