Aparece foto inédita de Lizbeth Rodríguez antes de la fama y sorprende

Lizbeth Rodríguez sorprendió a sus seguidores con el tierno mensaje que le dedicó, en su Instagram, a un amigo fallecido. En sus palabras, la popular ‘Chica Badabun’ expresó cuanto lo extrañaba y hasta grabó un conmovedor video, destacando la importancia de valorar a los seres queridos.

Vía Instagram. Todo empezó cuando la influencer le dedicó algunos stories a su amigo Abraham quien, por el mensaje de Rodríguez, habría fallecido ya hace nueve años. “Amigo, Abraham, hoy amanecí con un mensaje tuyo de hace 9 años en mi muro…y mis recuerdos me invadieron…”, escribió Lizbeth.

“Si supieras cuánto te extraño, me gustaría que estuvieras orgulloso de mí por todo lo que he logrado, y me encantaría acompañarte en tus logros… amigo, te quiero hoy y siempre”, agregó la joven celebridad, quien luego posteó una imagen junto a su compañero, revelando cómo lucía ella antes de la fama que hoy tiene.

