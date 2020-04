Novia de Guty Carrera se hace 'arreglito' en el cuerpo y presume los resultados

Brenda Zambrano, la actual pareja de Guty Carrera, cuenta con un gran número de seguidores en Instagram, y siempre procura estar en constante interacción con ellos, aunque hace poco causó polémica por salir de su aislamiento social para viajar hacia la casa de su familia en plena crisis por el coronavirus.

Vía Instagram. Ahora, la guapa modelo ha llamado la atención entre sus fans tras revelar que se sometió a una cirugía en la nariz, compartiendo algunas imágenes que mostraban los resultados obtenidos que la dejaron muy satisfecha.

Asimismo, el momento anecdótico lo puso un usuario que no dudó en cuestionar el ‘arreglito’ con la siguiente pregunta: “¿Y para las neuronas no hay operación?”. Y cuando más de uno pensó que esto sería tomado de mala manera por la modelo, ella sorprendió al responder así: “No hay operaciones si no sí le entraba jaja”.

