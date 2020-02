La irónica respuesta de Salma Hayek a usuario que la acusó de no lucir 'natural'

A sus 53 años, la mexicana-estadounidense Salma Hayek luce espectacular. La actriz no tiene nada que envidiar a otras celebridades más jóvenes, sobre todo porque ella ha sabido mantener un look natural.

Recientemente, la protagonista de "Frida" compartió en su Instagram una imagen en la que luce al natural, es decir, sin maquillaje. Aún así, un usuario la criticó, diciéndole que tenía mucho bótox.



En la foto se nota que no hay intervenciones y que el usuario solo pretendía hacer gala de una odiosidad absurda. Hayek no se quedó callada y le respondió con ironía: "No tengo bótox, pero muchas gracias por tu consejo porque estaba sintiendo que ya iba siendo hora de ponerme", le dijo.

