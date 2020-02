Isabel Acevedo se burla de Pamela Franco por sorpresa romántica: "Fue un deja vu"

Christian Domínguez se disfrazó de oso de peluche para sorprender a Pamela Franco por San Valentin. Como se recuerda, esta no es la primera vez que el cumbiandero hace algo similar e Isabel Acevedo no dudó en burlarse de eso.

VEA TAMBIÉN: Christian Domínguez se disfraza de oso para sorprender a Pamela Franco

“No vi (la sorpresa), ¿en qué tiempo? Lo que pasa es que ya no son temas importantes. Como dije en un momento, ¿para qué revivir a los muertos? (…) Yo soy feliz, tranquila, avanzando y dando lo mejor de mí”, declaró Isabel Acevedo a un medio local.

No obstante, no pudo evitar reírse de la sorpresa romántica que Christian Domínguez hizo para Pamela Franco. “Un deja vu puede ser, pero ya lo pasado, pisado... Es un tema que ya no importa, ya es algo pasado, nadie me comenta de eso”, agregó Isabel Acevedo.

