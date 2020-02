Isabel Acevedo y su contundente respuesta sobre la boda de Pamela Franco y Christian Domínguez

No quiere saber nada de su ex. Isabel Acevedo jura que ya pasó la página, es por eso que no dudó en enviarle “bendiciones” a Christian Domínguez y Pamela Franco, quienes anunciaron que se casarán este año y que se encuentran buscando un hijo.

“Qué bueno. Bendiciones como siempre he dicho. Además, yo no hablo de ellos. Ahora yo estoy en mi mejor momento. (…) Es su vida. No me interesa la verdad. Él está bien grande, no soy su mamá ni nadie de su familia para decirle qué tiene que hacer”, declaró Isabel Acevedo a un medio local.

Asimismo, al ser consultada sobre si le parecía muy rápido, señaló: “Que ellos hagan su vida y disfruten. Yo la verdad estoy en otra. Bendiciones para ellos porque yo le deseo lo mejor a todos. No quiero hablar de él. Lo pasado, pisado está”.

¿Pamela Franco embarazada?

Isabel Acevedo también se pronunció sobre los deseos de Christian Domínguez y Pamela Franco de convertirse en padres. “Que sean felices, siempre lo he dicho. No hablo de él, estoy tranquila, enfocada en mis cosas, estoy feliz. Estoy en otra, que tengan perritos, bebitos, que se casen. A mí me da igual”, agregó.

