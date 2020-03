"¡Estoy harta!": Isabel Acevedo 'cuadra' a Christian Domínguez por decir que se interpuso entre él y su hijo

Furiosa, así se mostró Isabel Acevedo tras las fuertes declaraciones de Christian Domínguez, quien aseguró que acabó su relación con la bailarina porque ella lo hizo elegir entre ella y su hijo. En una reciente entrevista, ‘Chabelita’ afirmó que todo es mentira y recordó la buena relación que tiene con la hija mayor de cumbiandero.

“Él ya no me suma, ya fue. Yo no lo quiero más en mi vida. Jamás me pondría en comparación con una criatura que no tiene nada que ver en esta situación. Como han podido ver, yo tengo una linda relación con su hija y hasta ahora la sigo teniendo por el cariño que hemos tenido en un momento”, declaró Isabel Acevedo a un medio local.

Asimismo, agregó: “Jamás me pondría en el lugar del niño tampoco. Para mi es totalmente mentira y estoy harta que él siga con esas mentiras. Nada que ver. Terminamos por la mochila que el tenía, la relación mediática que arrastrábamos, por el mundo en que él también está. Estoy harta de tocar este tema. Me parece superbajo que él diga esas cosas”.

