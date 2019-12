Isabel Acevedo entierra a Christian Domínguez: "Esa mochila se la pasé a otra"

A lo pasado, pisado. Isabel Acevedo ya no quiere saber nada de Christian Domínguez y así lo dejó en claro en una reciente entrevista. La popular’ Chabelita’ aseguró estar en paz y tranquila porque el cumbiandero es un capítulo cerrado en su vida, ahora que está con Pamela Franco.

“Esa mochila se la pasé a otra. Ya no tengo ninguna mochila, así que estoy tranquila. Cerré ese tema. Si en algún momento yo me equivoqué, de los errores aprendí y también ya dije que me arrepentí de estar con él. Hubiese hecho caso a algunos consejos que me dieron en ese momento muchas personas”, declaró Isabel Acevedo a un medio local.

Asimismo, reveló porqué decidió entregarle a Christian Domínguez la camioneta. “En la calle era todo un lío. Todo el mundo en la calle me decía: ‘Quítale la camioneta’, pero fue un tema que yo dije: ‘año nuevo, año que quiero estar tranquila, así que toma tus cosas’. Yo lo dije, yo quiero estar tranquila, sin nada más que me ate a él. Preferí estar tranquila y dársela”, agregó Isabel Acevedo.

