Isabel Acevedo explota contra su expareja: "Me arrepiento de haber estado con Christian Domínguez"

Isabel Acevedo se confesó en televisión nacional este lunes en el programa que conduce Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, revelando pasajes íntimos de su relación con Christian Domínguez, tanto antes, durante y después de estar con el cantante.

Isabel Acevedo explota por su expareja

“De los errores aprende. Esa relación no comenzó bien, y yo no sabía cómo expresarme en TV. Siempre estaba atrás y por eso nunca respondía a nadie, no me gustan las peleas, no soy problemática. Por eso nunca me enfrenté con las otras personas y creo que es lo mejor que he podido hacer por mi tranquilidad y la de mi familia”, inició explicando la bailarina.

Sin embargo, esto no fue todo ya que a parte de reconocer que la relación inició mal, Isabel Acevedo reveló que Christian Domínguez sí fue un error en su vida y que se arrepiente de haber estado con él.

"Uno de los errores se aprende y si soy honesta, sí me arrepiento de haber estado con Christian Domínguez", finalizó Isabel Acevedo, a quien se le vio muy tranquila al dar estas declaraciones, dejando ver que está superando lo que fue su romance.