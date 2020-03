Isabel Acevedo pide a Christian Domínguez que "respete" a Pamela Franco: "Ya déjame en paz ¿no?"

Isabel Acevedo tomó con humor las “advertencias” de Christian Domínguez y aseguró tener la consciencia limpia. Como se recuerda, el cumbiandero acusó a ‘Chabelita’ de haberlo hecho elegir entre él y su hijo y señaló, que, si ella sigue hablando de su relación, él contará todo lo que se ha guardado.

“El que no la debe, no la teme. Así que estoy tranquila, con la conciencia limpia. (…) ¿Me ven atemorizada? No estoy para perder mi tiempo, estoy trabajando. ¿Para qué (responderle)? Es perder mi tiempo. Yo genero de otra manera, no así”, respondió Isabel Acevedo a un medio local.

Asimismo, le pidió a Christian Domínguez “respetar” a su pareja, Pamela Franco. “Ya no me sorprende ya (que siga hablando de mi). Está reviviendo el capítulo día tras días (risas) (…) De verdad, hablar de ese tema me cansa, ya cuatro meses. Tiene otra persona a su lado. Ya déjame en paz ¿no?”, agregó Isabel Acevedo.

