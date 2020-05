Jackson Mora se pronunció sobre su ampay con rubia en plena cuarentena y la supuesta pelea con Tilsa Lozano.

"Me parece de muy mal gusto que me estés siguiendo así. No estoy peleado, estoy trabajando'', dijo.

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO