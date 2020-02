Janet Barboza admitió haberse hecho retoques en el rostro pese a que lo negó

Janet Barboza finalmente decidió contar los retoques que llegó a hacer en el cuerpo y además reconocer que sí llegó a aplicarse botox y ácido hialurónico en el rostro, pese a que hace unos meses negó haberlos usado.

La conductora de Tv indicó que lo que se aplicaba en la cara lo dejó de usar hace unos años debido a que tuvo un derrame facial, y que por el uso de medicamentos le estarían generando 'retención de líquidos'.

"He usado botox hasta hace tres años y dejé de usarlo porque tuve una parálisis facial bastante severa. Me he puesto también vitamina C y ácido hialurónico cuando uno tiene líneas, células madre", reveló.

Asimismo, señaló que se hizo algunas intervenciones quirúrgicas en el cuerpo como quitarse grasa. “Me he hecho la rinoplastía, me he quitado implantes y me los he levantado un poquito, me han hecho injerto de grasita acá (pompis) y me he aspirado las caderas tres veces porque tengo mucho. Me han sacado grasa de las caderas”, manifestó.