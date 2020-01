Janet Barboza llora desconsoladamente al encontrar terrible escena en su casa

Un video publicado por Janet Barboza en su cuenta oficial de Instagram causó preocupación de sus seguidores en redes sociales al escucharla contar entre lágrimas un terrible episodio que tuvo como víctima a una de sus mascotas.

En el clip publicado en Instagram, la conductora de televisión explicó que, al llegar a su casa, encontró a una de sus perros sin señales de vida a causa de un envenenamiento.

"Espero que te llegue mucha mala energía, espero que te llegue la maldición de las personas que están viendo este video y que, al igual que yo, amamos a los animales. Esto no se hace. Al que lo hizo, no eres y no serás feliz”, expresó la popular rulitos.

Despues de este terrible hecho, la conductora de televisión se encuentra muy preocupada por este acto. “Las personas que matan animalitos, son psicópatas. Denuncia si conoces a alguno”, finalizó.