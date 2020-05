Janet Barboza intentó cortarse el pelo con un tutorial y queda así

La conductora de televisión Janet Barboza intentó cortarse el pelo por su cuenta, debido a que no puede ir a una peluquería por el estado de emergencia. La popular ‘rulitos’ subió a su cuenta de Tik Tok un video en el cual aparece ella tratándose de hacer un cerquillo.

Sin embargo, los resultados no fueron los mejores, haciendo que la accidentada situación se haya viralizado por las redes sociales. “No me salió muy derecho el corte de mi cerquillo así que vamos a nivelar. Esto lo vi en un tutorial de YouTube y se veía tan fácil, pero a mí no me está saliendo muy bien que digamos, pero bueno, vamos a nivelar”, mencionó la conductora.

El video también fue compartido por Rodrigo González en su cuenta de Instagram, en la cual dio su opinión al respecto. “Tremendo mamarracho que te hiciste, está claro que la peluquería no es el tuyo”, afirmó el presentador de televisión.



