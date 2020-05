Janet Barboza responde a críticas por el precio de sus mascarillas: "No salen a granel"

Ante la emergencia por el COVID-19, Janet Barboza tuvo que suspender la atención en sus 15 salones de belleza y optó por incursionar en la venta de mascarillas, al igual que otras figuras de Chollywood. A través de Instagram, la popular 'rulitos' respondió a las críticas por el precio de dichos productos.

"Estos días he estado muy atareada con el tema de las mascarillas. Me estaban escribiendo y me decían: 'Janet, esas mascarillas están muy caras. Yo las consigo a un sol'. (...) Cuando decidimos emprender este proyecto, lo primero que hemos querido es hacer una mascarilla de buena calidad. No son mascarillas que salen a granel", respondió Janet Barboza.

Asimismo, agregó: "Me gustaría que tomen en cuenta que el Minsa pide dos capas protectoras, la nuestra tiene tres. Las mascarillas son muy resistentes. Creo que ustedes pueden comprar las mascarillas que consideren mejor, pero si me gustaría que tengan el cuidado de ver que estas mascarillas lleguen a sus manos completamente selladas".

