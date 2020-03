Jared Leto se entera recién de la existencia del coronavirus

En medio de la pandemia del coronavirus que tiene en vilo a todo el mundo, el famoso actor ganador del Óscar, Jared Leto, señaló en su cuenta de Twitter que se enteró recientemente de la crisis que vive su país por la llegada del coronavirus Covid-19.

El intérprete aclaró que no pudo enterarse de la existencia del coronavirus debido a que se encontraba, desde hace 12 días, en un retiro espiritual en el desierto. Además, durante ese tiempo, no pudo comunicarse, ni tener algún tipo de contacto con el exterior.

"Wow. Hace 12 días comencé una meditación silenciosa en el desierto. Estábamos totalmente aislados. Sin teléfono, sin comunicación, etcétera. No teníamos idea de lo que estaba sucediendo fuera de las instalaciones", escribió el líder de la banda 30 Seconds to Mars el pasado martes.

En otro tweet, Leto continúa comentando su situación: "Caminé ayer en un mundo completamente distinto. Uno que ha cambiado para siempre. Alucinante, por decir algo. Recibo mensajes de amigos y familiares de todo el mundo y me pongo al día con lo que está sucediendo”.

Walked out yesterday into a very different world. One that’s been changed forever. Mind blowing - to say the least. I’m getting messages from friends and family all around the globe and catching up on what’s going on.