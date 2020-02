Jazmín Pinedo da una lección a usuaria que criticó su cuerpo y le dijo que "está flácida"

No se deja. Jazmín pinedo compartió un sensual video en Instagram bailando al ritmo de Natti Natasha y respondió sin pelos en la lengua a las críticas. La popular ‘chinita’ reaccionó con ironía luego de que una seguidora le dijera que “está flácida”.

VEA TAMBIÉN: Yahaira Plasencia anuncia que se va del Perú para radicar en Estados Unidos

“Le dicen regia pero la flacides está ahí”, escribió una seguidora en Instagram. Jazmín Pinedo no se quedó callada y no dudó en burlarse de este comentario. “Dios mío, ¡soy flácida! No podré vivir un día más”, escribió la ex chica reality, demostrando que las críticas no la afectan.

Jazmín Pinedo también respondió a un usuario que la cuestionó por “exponer su cuerpo”. “Dios mío, expuse mi cuerpo, que me metan presa. Otra usuaria le preguntó si había perdido su ‘totó’ y ella respondió: “Sí, lo deje donde dejaste tu criterio”.

Video en Instagram

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO