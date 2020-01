Jazmín Pinedo y Gino Assereto se pronuncian tras anunciar su ruptura

No piensan decir nada más. Jazmín Pinedo y Gino Assereto fueron consultados sobre el fin de su relación, sin embargo, ambos prefirieron no dar más detalles de lo ocurrido. En una reciente entrevista, la popular ‘chinita’ reveló que tanto ella como el excombatiente ya dijeron todo lo que tenían que decir.

“Yo no tengo nada que decir, la verdad yo te agradezco un montón. Muchísimas gracias por la preocupación. Yo entiendo a la perfección tu trabajo, pero no tengo nada más que decir, más de lo que dije en el comunicado (...) No vamos a decir absolutamente nada”, señaló Jazmín Pinedo a un medio local.

Gino Assereto tampoco quiso dar más declaraciones sobre el tema. “Discúlpame, hermano. No puedo hablar en este momento. Discúlpame, discúlpame porque ahora estoy haciendo compras. Discúlpame, que tengas un excelente día. Cuídate”, declaró.

