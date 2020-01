Jazmín Pinedo habla por primera vez de su ruptura con Gino Assereto: "Nos vamos a querer siempre"

Jazmín Pinedo y Gino Assereto han evitado declarar sobre el final de su relación. En una reciente entrevista, la ‘chinita’ habló por primera vez sobre su ruptura y aclaró que tiene una excelente relación con el padre de su hija.

VEA TAMBIÉN: Los dimes y diretes entre Jazmín Pinedo y Micheille Soifer por el amor de Gino Assereto

“Respeto a Gino, tenemos una excelente relación, somos muy buenos amigos, somos familia y nosotros nos vamos a cuidar y nos vamos a querer siempre. Tenemos lo mejor que te puede dar la vida, que es una hija preciosa”, declaró Jazmín Pinedo a un medio local.

Asimismo, señaló que, pese a su ruptura con Gino Assereto, ella se encuentra en su “mejor momento”. “Yo estoy feliz. No hay nada que me pueda ser más importante que yo misma, que lo que quiero para mí a futuro y en eso estoy concentrada”, agregó Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto

La ‘chinita’ también aseguró que no tiene ningún problema en trabajar con su ex. “Yo lo veo interdiario si es que no es todos los días. Tenemos una muy buena comunicación, un buen trato y estamos orgullosos de eso”, afirmó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO