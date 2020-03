Jazmín Pinedo pasó el susto de su vida por mal estado de salud durante cuarentena

Jazmín Pinedo generó preocupación en sus seguidores en las redes sociales, luego de mostrar unas imágenes en donde se ven sus ojos demasiado hinchados, además de señalar que se encontraba mal de salud mientras acataba el Estado de Emergencia en casa junto a su hija.

VEA TAMBIÉN: Detienen a fiscal que vio caso del polémico matrimonio entre Mario Hart y Korina Rivadeneira

Jazmín Pinedo en Instagram

Las imágenes publicadas en las historias de Instagram de la exchica reality alarmaron a sus seguidores, quienes preguntaron de inmediato si estaba preocupada por si podría contraer coronavirus, es por ello que la popular 'chinita' tuvo que explicar que le sucedió realmente.

Al parecer, Jazmín Pinedo sufrió una fuerte intoxicación lo que provocó que la parte derecha de su rostro se hinche. Sin embargo, esto ya habría mejorado según lo dicho por ella misma en sus redes sociales.

"No parece tanto, pero sí estoy mejor. Estaba horrible y parecía Sherk. Ya solo me queda una parte que está inflamada. Parece que me hubiera comida toda en la cuarentena, pero no es eso. Me intoxiqué", comentó Jazmín Pinedo en su cuenta de Instagram.

Además, la conductora señaló que se encuentra mucho mejor gracias a los cuidados de su 'enfermera', quien es su pequeña hija Khaleesi.