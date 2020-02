Jazmín Pinedo revela que provocó el final de su relación con Gino Assereto

El sorpresivo final de la relación amorosa de Jazmín Pinedo y Gino Assereto captó la atención de todos sus seguidores y en el que los rumores estuvieron a la orden del día. ¿Qué provocó la rotura?

La exchica reality hizo una serie de confesiones de lo que vivió con el padre de su hija Khalessi y en el que dejó entrever que su decisión se dio tras varias peleas que mantuvieron últimamente.

“La luchamos hasta el final. Nosotros tomamos la decisión hace muchos meses atrás. Decidimos no comunicarlo porque teníamos que vivir nuestro proceso sin todo esto que se genera cuando tú lo comunicas”, le comentó a Choca Mandros.

Asimismo, indicó que la decisión que tomaron fue por el bienestar de la hija que tienen en común. “Es bien difícil terminar una relación cuando hay niños de por medio, cuando una familia está tan complementada, tan sólida. Para cualquier ser humano es difícil. Además de eso, súmale tener que lidiar con todos los demás opinando sobre tu vida. No estábamos preparados, era difícil”.

Sin embargo, Jazmín dejó en claro que el cariño que tiene por Gino se mantiene intacto, aunque precisó que no ha pensado en una reconciliación.

“Desde que iniciamos nuestra relación, nuestra amistad fue bien fuerte, bien bonita. Nos queremos mucho como personas (...) No lo quiero pensar, yo creo que no es el momento, yo creo que si en algún momento tuviera que examinar esa situación, no sería ahora”, puntualizó.