Jazmín Pinedo revela la verdadera razón de su acercamiento a Jesús Neyra

Durante las fiestas de fin de año, Jazmín Pinedo captó la atención por dejarse ver con su expareja Jesús Neyra en medio de los rumores de serparación con Gino Assereto, el cual fue confirmado días después en un comunicado.

Aquel encuentro generó suspicacia, donde más de uno especulaba un nuevo acercamiento entre ellos, pero ello había quedado en el olvido poco después. Sin embargo, en un reciente entrevista, la exchica reality reveló la verdadera razón por la cual volvió a tener contacto con el hermanos de Gianella Neyra.

Jazmín Pinedo señaló que ello se debe a que ambos participan en la filmación de una comedia romántica, donde son los protagonistas. "Yo soy una joven estudiante que pertenece a una barra (de un equipo de fútbol). Se llama ‘Un solo corazón’ y me enamoro de Jesús, que pertenece a otra banda. Es como un tipo 'Romeo y Julieta’”, contó.

“Yo conté que iba a grabar una película con él (Jesús). Inclusive subí varias historias, pero la gente siempre saca le vuelta a las cosas, pero no importa. No somos mejores amigos, pero nos llevamos súper bien", agregó la exmodelo, que aseguró no quiere "ningún romance con nadie. Yo creo que no debería una estar soltera y privarse de hacer una vida normal. Me gustaría vivir mi juventud, tengo 29 años".